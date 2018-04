Torben retorna ao ?berço? em Brasília O iatista Torben Grael, medalha de ouro em Atenas, voltou às origens para participar neste sábado, no Lago Paranoá, em Brasília, do Campeonato Brasileiro da Classe Star, com o também medalhista Marcelo Ferreira. Com uma coleção de cinco medalhas olímpicas, e livre do peso de uma competição internacional, como a que lhe rendeu o ouro em Atenas, Torben disse que aproveitaria a regata para se divertir. "A gente veio curtir com os amigos." Foi em Brasília, onde ele morou de 1973 a 1978, o início da carreira de Torben no iatismo. "O Distrito Federal foi meu berço na vela de competição e tem um significado muito especial para mim", afirmou, ao receber uma placa do Iate Clube de Brasília. "Foi aqui que tomei gosto pelo esporte", disse Torben, lembrando que naquela época ele tinha apenas 13 anos de idade. Marcelo Ferreira também estava bastante descontraído. "Viemos velejar no campeonato brasileiro para deixar os amigos carimbar a nossa medalha, porque está cheio de gente querendo ganhar a regata", brincou o iatista, tentando negar o favoritismo. Marcelo e Torben serão recebidos na quinta-feira pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, juntamente com outros atletas que participaram da Olimpíada de Atenas. Torben defendeu maior investimento do governo e da iniciativa privada aos esportes em geral. Apesar da popularidade alcançada com as vitórias em Atenas, a vela, na opinião dele, ainda é um esporte de classe média no País. "O problema é que a classe média no Brasil é quase uma elite por causa da má distribuição de renda", afirmou. O ministro do Esporte, Agnelo Queiroz, que participou da homenagem aos iatistas, disse que a conquista do ouro em Atenas deu mais visibilidade à vela, que é um esporte pouco popular no Brasil.