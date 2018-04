Torben segue em 1º no Sul-Americano A dupla de iatistas Torben Grael e Marcelo Ferreira venceu as duas regatas desta quinta-feira e, com três pontos perdidos, segue na liderança do Sul-Americano da Classe Star, disputada na Baía da Guanabara, no Rio. Robert Scheidt e Bruno Prada terminaram as regatas de na quinta e sétima colocações e somam 17 pontos perdidos, mantendo o quinto lugar.