Torben tem bom início na Pré-Olímpica Torben Grael e Marcelo Ferreira venceram a única regata do dia e assumiram a liderança da classe Star na Pré-Olímpica de Vela, no Iate Clube do Rio. Peter Ficker e Marcelo Jordão ficaram na segunda colocação e Daniel Wilcox e Ronnie Seifert na terceira. Robert Scheidt e Bruno Prada ocupam a quinta posição.