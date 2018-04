Torben x Scheidt, duelo esperado Robert Scheidt, medalha de ouro em Atenas, enfrentará o desafio de testar a nova classe olímpica Star, dentre as que poderá escolher para competir nos Jogos de Pequim, em 2008, também experimentando parceria com o proeiro Bruno Prada. Torben Grael e Marcelo Ferreira, a dupla que ganhou a medalha de ouro em Atenas, está mais que consolidada na classe Star. Com isso, os brasileiros mais famosos e bem-sucedidos da vela podem medir forças no Mundial da Argentina de Star, em fevereiro de 2005. Campeões olímpicos da Star, Torben e Marcelo têm vaga assegurada no torneio. Robert Scheidt, ouro olímpico na classe Laser, depende de seletiva para estar na flotilha. Além de medir forças diretamente, ambos estudam convites de tripulações de elite da vela oceânica. Torben Grael está com o futuro mais definido e terá muito trabalho pela frente. Será o comandante de um barco brasileiro - o projeto, de R$ 15,8 milhões, será anunciado quarta-feira pela Vela Brasil - na Volvo Ocean Race, regata de volta ao mundo, entre novembro de 2005 e junho de 2006. E ainda poderá disputar a America?s Cup, em 2007. Tem convite da tripulação mais importante da regata, o barco suíço Alinghi, atual campeão, com vaga garantida na final - não depende de classificação e apenas espera pelo desafiante. Uma honra que só cabe a grandes velejadores, como Torben, que também foi convidado pelo barco italiano da Prada, seu patrocinador pessoal. "Vou fazer a Volvo, mas uma campanha não exclui a outra. São compatíveis, uma vez que na America?s Cup eu teria a função de tático, sem necessidade de participar ativamente dos treinos", disse Torben, agora o maior medalhista olímpico do Brasil em todos os tempos. Também disputará o Mundial de Star. E tratou a chegada de Scheidt à classe com elegância. "Ele vai conseguir a vaga, não é difícil. Como será a primeira vez que disputará o Mundial de Star desejo sucesso a ele também." Scheidt ainda não definiu o futuro, mas no segundo semestre velejará mais em barco de oceano - quer aprender em uma área que Torben já tem experiência. Também foi sondado por uma tripulação de um barco italiano para competir na America?s Cup, mas acha que o time não é de ponta. "Não me importa muito a posição no barco, mas teria de ser uma equipe em que valesse o aprendizado", comentou. Acha que poderia ser um ?after guard?, uma espécie de acompanhante do tático, o estrategista da embarcação. Com relação a Star, Scheidt revela que é um teste. Ainda velejará o Brasileiro de Laser, em janeiro de 2005. "No ano que vem ainda poderei fazer coisas diferentes porque terei 2006, 2007 e 2008 para uma preparação olímpica", afirmou.