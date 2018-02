Torcedor invade ônibus da equipe

As manifestações de alguns torcedores mais inconformados começaram pouco depois da confirmação do rebaixamento. Ainda em Porto Alegre, no ônibus que levava os jogadores assustados para o aeroporto. De acordo com a Brigada Militar , o ex-presidente da Gaviões da Fiel Douglas Deúngaro, o Metaleiro, teria invadido o ônibus para bater em atletas. Ele começou a discutir com jogadores e com o presidente Andrés Sanchez. "Esse cidadão foi colocado para fora do ônibus por nós, da brigada. E nós fizemos o levantamento da ficha corrida dele e havia pedido de prisão pela polícia de São Paulo. Esse Douglas foi detido imediatamente. Vamos ver com calma tudo o que existe contra ele e mandá-lo para a Justiça paulista", disse o coronel Jones, da Brigada de Porto Alegre. Andrés esperava ter o apoio incondicional da Gaviões, mesmo após o rebaixamento. Mas não é isso que vai acontecer. Os torcedores devem procurá-lo para saber que time montará para 2008. Conforme for a conversa, pode haver até o rompimento entre as partes. "O Corinthians foi magoado e machucado com esse rebaixamento. Eu já mexi em todas as áreas, só faltava mexer no futebol. O clube chegou ao fundo do poço e, a partir de amanhã (hoje), vou tomar atitudes para tirar o Corinthians dessa situação", discursou Andrés. CLIMA QUENTE Na saída da delegação de Porto Alegre, no Aeroporto Salgado Filho, houve princípio de tumulto. Já no avião, um torcedor chegou a bater boca com integrantes do elenco e foi retirado pela Polícia Federal. O incidente atrasou o vôo em cerca de uma hora. Na chegada a São Paulo, a delegação deixou Cumbica num ônibus que a esperava na pista, com escolta policial. Havia poucos torcedores no local. No fim da noite, membros das torcidas uniformizadas Pavilhão 9 e da Gaviões da Fiel picharam alguns muros do Parque São Jorge.