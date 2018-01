Torcedor morre em jogo da Superliga Durante o jogo Rexona/Ades x MRV/Minas, um torcedor de 25 anos faleceu após sofrer duas paradas cardíacas, neste sábado à tarde. O jovem, portador de uma cardiopatia congênita, sofreu parada cardíaca na arquibancada ao final do segundo set do jogo. Ele foi atendido pela equipe médica que estava no ginásio, que usou o desfibrilador localizado ao lado da quadra. Recuperou os sentidos, mas não resistiu à segunda parada cardíaca. A família pediu para não divulgar o nome do rapaz.