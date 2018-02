Torcedores acuam presidente corintiano

Dizem que todos os times têm uma torcida. E que, no Corinthians, a torcida tem um time. Um dia após o inédito rebaixamento para a Série B, os torcedores - ou pelo menos uma parte deles - mostraram que são os ?donos? do Parque São Jorge. E quem sofreu com a fúria foi o presidente Andrés Sanchez, que teve de encarar a insatisfação de cerca de 100 integrantes da Gaviões da Fiel (maior organizada do clube), que haviam acabado de chegar de Porto Alegre, onde o time empatou com o Grêmio anteontem. Sob olhares de policiais armados, o dirigente máximo do Corinthians foi ofendido e ouviu, calado, um sermão dos torcedores. "Você, Andrés, é um sem-vergonha, um lixo como dirigente. É o pior presidente da história do clube. Você caiu com o Corinthians", bradava um homem de aproximadamente 1,90m e 200 kg que atendia pelo nome de Monga. O presidente corintiano esteve cara a cara com os torcedores por cerca de 15 minutos. Monga, que apontava insistentemente o dedo perto do rosto do dirigente, era um dos mais exaltados. Ele afirmou não tolerar a ligação de Andrés com a antiga administração de Alberto Dualib. "Você só chegou à presidência porque também se beneficiou da corrupção. Você sabia do Boris (Berezovsky), da MSI, de tudo", repetia o torcedor, que pedia que Andres olhasse nos seus olhos. "Sou um torcedor e, como vocês, estou envergonhado. Mas admito que tenho minha parcela de culpa", rebatia Andrés, visivelmente constrangido, vestindo camisa pólo com o distintivo do clube, em vez do tradicional terno e gravata. O incidente mostra o quanto o Corinthians se transformou num barril de pólvora depois do rebaixamento. E que o discurso da torcida organizada, que havia acolhido o time, mudou. Como de costume, e com a autorização do clube, os torcedores tomaram o Parque São Jorge para protestar. "Temos de deixá-los entrar para que possamos retribuir o apoio deles", dizia a ex-presidente Marlene Matheus, que apóia Andrés, antes da "invasão" de ontem.