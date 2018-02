Torcedores querem faturar com jogo histórico da NFL

Com seu time sem muitas chances de chegar aos playoffs da NFL, os torcedores do New York Giants estão aproveitando a chance do New England Patriots conseguir fechar um temporada perfeita no Giants Stadium, neste sábado, e querem começar 2008 faturando alto com a venda de ingressos para a torcida adversária. Os preços de pacotes de quatro ingressos vão de US$500 a US$26 mil (cerca de R$ 850 a R$ 44 mil). Se os Patriots vencerem os Giants, fecham a temporada regular da NFL com 16 triunfos e nenhuma derrota, igualando o 100% de aproveitamento do Miami Dolphins, conseguido em 1972. Outra marca histórica que pode ser batida é a de passes para touchdown do quarterback Tom Brady, que tem 48, uma a menos de Peyton Manning, do Indianápoilis Colts, que conseguiu 49 na temporada de 2004.