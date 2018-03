Torcida da Inter é proibida de acompanhar jogo decisivo em Parma Os torcedores da Inter de Milão foram proibidos de comparecer ao último jogo da equipe no Campeonato Italiano, domingo, contra o Parma, fora de casa, disseram autoridades nesta quinta-feira, dois dias após a torcida da rival Roma ter sido impedida de acompanhar o jogo da equipe contra o Catania. A Inter tem um ponto de vantagem sobre a Roma na tabela da competição antes da rodada decisiva do fim de semana. Os dois jogos também são cruciais na luta contra o rebaixamento, que tem o Catania apenas dois pontos acima do Parma --o primeiro time dentro da zona de descenso. A violência entre torcidas é um dos maiores problemas do futebol italiano nos últimos anos. Em 2007, um policial foi morto durante briga entre torcedores do lado de fora do estádio em Catania. A entidade nacional anti-hooligan, criada para definir quando torcedores visitantes poderão ou não ir a jogos de seu time fora de casa, reuniu-se durante toda a semana e deixou a decisão para as autoridades municipais locais. O chefe da segurança de Parma disse a repórteres que eles haviam decidido proibir a torcida da Inter. "Sim, a entidade concordou em fechar o setor da torcida visitante do estádio do Parma para o jogo de domingo", disse Michele Formiglio. Antonio Matarrese, presidente da Liga Italiana, está entre os críticos à decisão de proibir a presença de torcedores do time visitante em partidas que decidirão o títulos. As autoridades alegam que a segurança pública é mais importante. (Reportagem de Emilio Parodi)