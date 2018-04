Torcida tenta levar o Fla à Libertadores Íbson, Fábio Luciano e Joel Santana, com certeza, foram fatores fundamentais para a espetacular arrancada do Flamengo no Brasileiro. Depois que chegaram, a equipe deixou a zona de rebaixamento para ingressar no grupo dos quatro primeiros colocados, que se classificam para a Libertadores. Mas, para muita gente, só o trio não teria sido suficiente. Para eles, a apaixonada torcida rubro-negra é o combustível da propulsão que levou o time do inferno ao céu no segundo turno. E ela lotará o Maracanã para a partida de hoje, contra o Atlético-PR, às 18h10, quebrando novamente o recorde de público do campeonato: 82.044 pagantes. "A torcida tem sido sensacional. Esta será nossa despedida do Brasileiro diante dela e precisamos dar tudo de nós", elogia Renato Augusto, que deverá começar o jogo no meio-campo. "Seria espetacular presenteá-la com a classificação para a Libertadores." O clube da Gáveza é dono de oito das dez maiores públicos pagantes do Campeonato Brasileiro. "O Flamengo é um fenômeno social único no mundo. Ainda não encontrei um sociólogo ou antropólogo que seja capaz de explicá-lo", comenta Márcio Braga, em seu oitavo mandato como presidente do clube. "Com um time ruim, nas últimas posições, vendemos mais de um milhão de ingressos em 31 jogos." O Atlético-PR defende uma invencibilidade de oito jogos e busca dar mais um passo em direção à conquista de uma vaga na Sul-Americana. Para o técnico Ney Franco, que já dirigiu o Flamengo este ano, o Atlético encontrará dificuldades. "Mas temos todas as condições de realizarmos um bom jogo e já confirmarmos a classificação para a Sul-Americana, o que é importantíssimo para a nossa equipe", salientou. Ainda sonhando com a América, o Cruzeiro tem de bater o Sport, no Recife.