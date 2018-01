Torneio de Boxe começa amanhã em SP Começa nesta sexta-feira, com 11 lutas, o Torneio Ralph Zumbano, que reúne 103 pugilistas de todo o Brasil. A competição, organizada pela Confederação Brasileira de Boxe, tem a primeira rodada no Clube Atlético Ypiranga, em São Paulo, a partir das 19h30. A segunda rodada será em fevereiro, em Santo André, e as finais, no dia 27 de julho.