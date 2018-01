Torneio de futebol do Pan-Americano terá mais seleções As competições de futebol nos Jogos Pan-Americanos do Rio, em julho, ganharam mais participantes: são quatro novas seleções no masculino e duas no feminino. No total, 12 equipes disputarão a competição entre os homens e dez entre as mulheres. As novas seleções participantes do futebol, entre elas, Estados Unidos e México, inflacionaram o número total de atletas do Pan, passando de 5.530 para cerca de 6 mil. Agora, o torneio masculino de futebol terá a participação de Brasil, Argentina, Colômbia, Peru, Equador, Venezuela, Estados Unidos, Jamaica, México, Costa Rica, Haiti e Honduras. E no feminino, ainda não foram confirmados todos os participantes - mas as brasileiras estão garantidas. A mudança no número de participantes do futebol obriga o Comitê Organizador dos Jogos (CO-Rio) a refazer o calendário de jogos da modalidade. Com isso, os ingressos para o futebol não poderão ser vendidos a partir desta sexta-feira, como acontecerá com os demais eventos do Pan - uma nova data ainda será anunciada.