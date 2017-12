Torneio de golfe começa 5ª no Paraná Alguns dos mais importantes nomes do golfe brasileiro participam de quinta-feira a domingo do 3.º Torneio Audi de Golfe em Curitiba. Confirmaram presença na competição o paulista João Corteiz e Erik Anderson, respectivamente primeiro e segundo colocados no ranking organizado pela Confederação Brasileira de Golfe. Cerca de 20 jogadores profissionais e 160 amadores estão inscritos. A premiação é de R$ 10 mil para os profissionais e um carro para quem fizer um hole-in-one (acertar o buraco em uma única tacada).