Torneio de Golfe começa sexta em SP Começa na sexta-feira, às 9 horas, no São Paulo Golf Clube, a terceira edição do Torneio Henkel Mercedes Benz Classic. Os 108 jogadores estarão divididos em 27 grupos de quatro cada. A competição será no sistema shot gun e no estilo four balls-best-ball, ou seja, vale a melhor bola dentre os integrantes da equipe. Um Mercedes Classe A estará em jogo para um eventual hole in one no buraco 9. O prêmio será então sorteado entre os participantes.