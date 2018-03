Torneio de golfe vai pagar US$ 300 mil De quarta-feira a domingo, 140 inscritos - dentre eles os melhores jogadores do Brasil e alguns estrangeiros - disputarão o torneio de golfe de maior premiação do País: o Samsung Masters 2003, com R$ 300 mil. Mas o Arujá Golfe Clube terá outras atrações, em um investimento de US$ 200 mil. Haverá clínicas para iniciantes, estande de jóias, degustação de vinhos e charutos, além de doação de alimentos e leilão beneficente. Seung Woo Choi, presidente da Samsung no Brasil e na América Latina, explicou que é tradição o patrocínio do golfe pela empresa (além do beisebol e do rúgbi), uma das "top" do Comitê Olímpico Internacional. Sobre investir no golfe - que não é popular como o futebol, no País -, o executivo destacou: "É um esporte em que os jogadores tomam suas próprias decisões, são seus próprios juízes, honestos e independentes." O projeto são ao menos cinco edições do torneio. Luiz Martins, diretor de Marketing da PGA Brasil, lembra: pela realidade do País, grandes patrocinadores para mais torneios resultam em mais confiança e aprimoramento técnico dos jogadores nacionais. São 20 mil praticantes no Brasil e o objetivo é chegar a um milhão. Mas é preciso também mais campos, já que os tradicionais não comportam todos os interessados. Assim seria possível um "boom" do esporte, como em países vizinhos ao Brasil, como destacou Antônio Nascimento, presidente da Associação Brasileira dos Profissionais de Golfe. Segundo Gisela Turqueti de Almeida, diretora de Marketing da Samsung, o esporte (com o golfe mais vôlei e automobilismo) toma 20% do marketing corporativo, que tem um total de US$ 2 milhões para este ano, 10% mais que 2002.