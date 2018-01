Torneio de pólo eqüestre agita Indaiatuba Começa nesta quinta-feira, em Indaiatuba, a 73ª edição do Torneio Aberto do Estado de São Paulo de pólo eqüestre, reunindo as melhores equipes do Brasil e alguns dos melhores atletas do mundo. A final da competição será no dia 10 de maio, na Sociedade Hípica Paulista, em São Paulo. Para José Eduardo Kalil, presidente da Federação Paulista de Pólo, o torneio é a chance para construir uma estrutura profissional para o esporte no País. ?O interesse pelo pólo tem crescido e em breve teremos uma estrutura profissional, como na Argentina?, declarou Kalil. Entre os destaques do Aberto de São Paulo, principal torneio do calendário nacional, estão Fábio Diniz e Ricardo Mansur, recém-promovido à profissional, depois de ser considerado o melhor amador do ranking internacional. No Brasil existem cerca de 500 praticantes de pólo.