Torneio de salto agita hipismo em SP A décima e última etapa da Copa Santo Amaro de salto começa nesta quinta-feira, com a participação de 580 conjuntos em várias provas, que se estenderão até domingo. Vítor Alves Teixeira, Leandro Serrano e Elizabeth Assaf são alguns dos destaques da competição, que se realiza no Clube Hípico de Santo Amaro, com entrada gratuita. A primeira prova desta quinta-feira, salto de 1,30 metro, terá início às 14 horas.