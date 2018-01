Torneio de salto termina amanhã Termina neste domingo no Clube Hípico Santo Amaro a primeira etapa do Torneio de Verão de salto, que abriu a temporada da Federação Paulista de Hipismo. As provas começam às 8 horas e o GP, com obstáculos de 1,40 m, será às 15 horas. Neste sábado, o vencedor da prova forte, de 1,30 m, foi Fábio Boson, com o cavalo ?Bonito?, sem faltas, com o tempo de 62s44, seguido de Claudio Souza Guedes, com ?Lucky Siluete Joter?, e Carina Golvea, com ?Cadência?.