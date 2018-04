Torneio de trios da NBA é atração no Parque Villa-Lobos, na capital paulista

SÃO PAULO - A NBA prepara o público para o seu primeiro jogo de pré-temporada no Brasil. No dia 12 de outubro, o Chicago Bulls enfrentará o Washington Wizards na HSBC Arena, no Rio.

Hoje, o NBA3X, torneio de trios, será realizado no Parque Villa-Lobos, na zona oeste da capital paulista. Anderson Varejão, ala/pivô do Cleveland Cavaliers, desta vez será a estrela principal do evento, cumprindo o papel que coube a Tiago Splitter, pivô do San Antonio Spurs, no ano passado.

"Espero que todos se divirtam muito, tanto quanto eu já estou me divertindo antes mesmo de o NBA 3X começar. Vai ser um fim de semana de alegria e basquete", diz Varejão, que está curado de uma embolia pulmonar que o acometeu no hospital em que se recuperou de uma cirurgia no quadríceps da perna direita, em janeiro.

Refeito do susto, Varejão espera não ter a infelicidade de sofrer nova lesão no próximo campeonato. Nos últimos três anos, ele não completou a temporada por problemas de ordem médica. "Quero ficar longe do departamento médico. Por mais que goste dos médicos do Cleveland, prefiro manter uma amizade mais à distância, sem lesões. Espero que essa série tenha acabado e eu possa jogar bem, ajudar os Cavs e disputar uma temporada inteira."

As demais atrações estão ligadas às equipes que vão jogar no Rio. Tratam-se das cheerleaders do Chicago Bulls, as "Luvabulls", e de G-Wiz e G-Man, mascotes do Washington Wizards. A programação, no sábado, vai das 9h às 18h, mesmo horário do domingo. Em agosto, haverá NBA 3X no Rio.