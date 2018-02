Torneio reúne golfistas em São Paulo Os principais golfistas brasileiros começam nesta sexta-feira, às 7 horas, a disputa da primeira etapa do Diners Club Golf Tour, no Clube de Campo de São Paulo, com entrada gratuita. O circuito, composto por sete etapas, soma pontos para o ranking nacional. O paranaense Carlos Dluhosch, atual campeão brasileiro, é o destaque entre os 39 profissionais. O campeão leva o prêmio de R$ 21,6 mil. Também disputam a competição cerca de 300 golfistas amadores.