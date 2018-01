Toronto descarta se candidatar aos Jogos Olímpicos de 2024

O prefeito John Tory disse que Toronto vai ser uma ótima sede para os Jogos Olímpicos um dia, só que não em 2024. Nesta terça-feira, ele anunciou que a maior cidade do Canadá vai ficar fora da disputa pela sede da Olimpíada de 2024 porque ele sentiu que este não é, nesse momento, a melhor aplicação do tempo e do dinheiro da cidade. "Ninguém está correndo com seus talões de cheque", afirmou.

Tory tinha até esta terça-feira para escrever uma carta ao Comitê Olímpico Internacional (COI) para manifestar seu interesse. As cidades candidatas a sediar os Jogos de 2024 são Los Angeles, Paris, Roma, Budapeste e Hamburgo. A desistência de Toronto deixa Los Angeles como única cidade candidata da América do Norte. A sede será definida em 2017.

O prefeito da capital financeira do Canadá começou a avaliar viabilidade de uma candidatura após Toronto sediar os Jogos Pan-Americanos neste ano. O Canadá gastou cerca de 2,5 bilhões de dólares canadenses (aproximadamente R$ 7,3 milhões) para organizar o Pan mais caro da história e poderia aproveitar algumas instalações na Olimpíada.

Depois de uma onda inicial de entusiasmo para a candidatura olímpica, muitos passaram a expressar preocupações sobre o custo do evento. Tory citou a falta de entusiasmo empresarial para financiar a candidatura e de apoio firme da província de Ontário.

"Acho que o tempo estava contra nós no contexto de construir esse tipo de apoio que você tem que ter da comunidade, incluindo as empresas, para fazer este trabalho", disse Tory.

O Comitê Olímpico Canadense, que havia instado Toronto a entrar na disputa corrida, disse que respeita a decisão do prefeito, mas continua otimista de que Toronto pode e deve sediar uma edição da Olimpíada. "O Comitê Olímpico Canadense está determinado a ter os Jogos Olímpicos de volta ao país na primeira oportunidade", disse em um comunicado.

Toronto falhou duas vezes em candidaturas olímpicas recentes. A cidade perdeu para Atlanta a disputa pelos Jogos de 1996 e para a Pequim e votação pela Olimpíada de 2008. Montreal sediou uma edição do evento em 1976, que deixou uma grande dívida para a cidade.