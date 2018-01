Tosi fatura Sul-Americano de CCE O cavaleiro Marcelo Tosi, montando o cavalo Lulalá, foi o vencedor do Campeonato Sul-Americano do Concurso Completo de Equitação (CCE), em Lagoa Santa (MG). O brasileiro perdeu 51 pontos na contagem geral, contra 53,2 do vice-campeão Eddy Stibbe (Prime Contender), das Antilhas Holandesas, e 60,6 do também brasileiro André Paro (CDC Cygnus). Na competição por equipes, o Brasil foi o campeão, com a Argentina na segunda posição e o Chile em terceiro. Representaram o Brasil, Marcelo Tosi (Lulalá), Rafael Gouveia Jr. (Ava), Carlos Paro (CDC Baron) e Fabrício Salgado (Banco Rural Faruk).