Tottenham aposta na volta de Bale para passar Manchester City A volta de Gareth Bale é o trunfo do Tottenham para a partida de hoje contra o Manchester City. Na luta por uma das quatro vagas para a Copa dos Campeões, o time está em quinto lugar com 58 pontos em 32 jogos, e briga diretamente com Chelsea (terceiro com 61 em 32), Arsenal (60 em 33) e Everton (56 em 33).