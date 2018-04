Tottenham e Chelsea no topo da tabela O Chelsea obteve ontem sua terceira vitória no Inglês ao vencer o Fulham por 2 a 0. O resultado deixou-o empatado em 9 pontos com o líder Tottenham, que bateu o West Ham por 2 a 1 e ocupa a primeira colocação por ter melhor saldo de gols (6 a 5). Na outra partida de ontem, o Burnley bateu o Everton por 1 a 0, e segue com 6 pontos, ao lado de Arsenal, Manchester United, Manchester City e Sunderland.