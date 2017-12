Tour de Las Américas reúne golfistas em SP Os melhores jogadores de golfe do Brasil e alguns dos principais do ranking internacional disputam o Tour de Las Américas, a partir de amanhã, no São Fernando Golfe Clube, em Cotia (SP). A classificatória será nesta segunda-feira e os seis primeiros se garantem na fase principal. A competição distribui US$ 100 mil em prêmios e será disputada na modalidade stroke-play, em 72 buracos.