Trabalho infantil atormenta China antes dos Jogos Olímpicos

Uma aliança internacional de sindicatos acusou empresas chinesas de fabricar mercadorias destinadas aos Jogos Olímpicos utilizando trabalho infantil ou deixando seus funcionários em condições de semi-escravidão. Segundo essa aliança, chamada "Playfair 08", a China está violando os direitos humanos em quatro locais onde se fabricam produtos como bolsas e materiais de papelaria para os Jogos Olímpicos. A Playfair 08 afirma ter provas de que os proprietários dessas fábricas dão emprego a crianças de doze anos e obrigam os funcionários a mentir sobre seus salários e condições de trabalho e saúde. Segundo os sindicatos, muitos trabalhadores adultos ganham apenas € 0,21 (cerca de R$ 0,50) por hora, aproximadamente a metade do salário mínimo chinês, e são obrigados a trabalhar por até 15 horas seguidas sem um só dia de descanso por semana. Para Guy Ryder, secretário-geral da Confederação Internacional de Sindicatos, "tais violações das normas trabalhistas internacionais em fábricas que receberam a licença do Comitê Olímpico Internacional (COI) são um afronta para todo o movimento olímpico". O COI disse não ter controle direto sobre as empresas que fabricam mercadoria destinada aos Jogos, mas reiterou seu compromisso com as normas trabalhistas internacionais. Em busca do ideal olímpico Segundo Brendan Barber, secretário-geral do Trades Union Congress (TUC) britânico, com tais práticas os chineses estão desmerecendo o ideal olímpico. "Não queremos que isso se repita quando os Jogos vierem a Londres, em 2012. O COI deve incluir na carta olímpica o respeito aos direitos dos trabalhadores", acrescenta Barber. Segundo a BBC, uma das empresas acusadas, a Lekit Stationery, é taiwanesa, embora opere há 20 anos na cidade de Dongguan, na província de Guangdong, e se dedique a fabricar adesivos, cadernos e copos de papel adornados com motivos olímpicos. Seus responsáveis negaram à BBC as acusações sindicais de que a fábrica emprega menores e obriga o trabalho por até 13 horas seguidas por dia. Outra das empresas suspeitas, a Headwear Holdings, situada nos arredores da cidade de Shenzhen, também rejeitou as acusações. No relatório é mencionada ainda a empresa Eagle Leather Products, de Guangdong, fabricante de bolsas olímpicas, que supostamente obriga seus funcionários a trabalhar 30 dias por mês e fazer horas extras, o que foi negado por seus responsáveis. China promete ação Os organizadores da Olimpíada de Pequim prometeram nesta segunda-feira reprimir com dureza a utilização do trabalho infantil na produção de mercadorias ligadas aos Jogos, após relatório da Playfair Alliance. Jian Xiaoyu, vice-presidente do comitê organizador da Olimpíada de Pequim, disse levar o caso a sério e prometeu uma investigação para "proteger a reputação do movimento olímpico e dos Jogos Olímpicos de Pequim". "Se o que estava nos relevantes relatórios de fato existir, o comitê organizador lidará com isso de forma séria", disse Jiang a jornalistas em Hong Kong, onde encontrou dirigentes olímpicos locais.