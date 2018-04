Tradição dos Hearns entra no ringue Repetir o sucesso do pai famoso é um dos maiores desafios de qualquer atleta no esporte. Ronald Hearns sabe que não vai conseguir esse feito, mas disputa hoje, em Stuttgart, na Alemanha, o título dos médios (até 72,575 quilos) da Associação Mundial de Boxe, diante do alemão Felix Sturm. The Chosen One (A Única Escolha), de 32 anos, começou no boxe apenas em 2004. Antes, por imposição do pai, foi estudar Direito Criminal na Universidade de Washington, onde atuou como armador no time de basquete. "Sempre exigi que ele tivesse uma profissão para seguir depois do esporte", afirmou a lenda Thomas Hearns, atualmente com 52 anos. Ele marcou época na década de 80, ao travar duelos épicos com Sugar Ray Leonard, Roberto Durán e Marvin Hagler. Foi campeão mundial dos meio-médios, médios-ligeiros, médios, supermédios e meio-pesados.