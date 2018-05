Tradicional competição de ondas grandes, Eddie Aikau será realizado nesta quarta-feira

Foi dado o sinal verde para a disputa na quarta-feira do Quiksilver em Memória de Eddie Aikau, um evento tradicional de surfe que só é realizado na praia de Waimea, no Havaí, se as ondas estiverem superiores a 40 pés, ou 13,2 metros de altura na face. A previsão é bastante otimista para o dia, com expectativa de ondas de até 16 metros no dia.

Esta é a 31ª edição do evento, que só foi realizado outras oito vezes na história. Como é raro ocorrer, a fama só aumenta com o passar dos anos. Na última vez que teve condições para ser feito, em 2009, a vitória ficou com o norte-americano Greg Long. Na competição, conta-se pontos mais pela coragem de dropar ondas enormes do que pelas manobras, quase impossíveis em um mar tão grande.

Dois brasileiros estão escalados como suplentes e só vão entrar caso algum outro surfista desista: Danilo Couto e Carlos Burle. O primeiro tem mais chances de competir porque é o segundo reserva do Eddie Aikau, ou seja, se dois não aparecerem, ele está dentro. Já Burle está na nona posição entre os suplentes.

Entre os surfistas que estão na lista de convidados aparecem nomes como Kelly Slater, Garrett McNamara, John John Florence, Bruce Irons, Jeremy Flores e Peter Mel, entre outros. O evento já está gerando grande expectativa no North Shore havaiano. Para se ter ideia, na última vez mais de 30 mil pessoas assistiram da areia da praia e do penhasco que cerca Waimea.

O evento é uma homenagem a Eddie Aikau, famoso surfista havaiano e salva-vidas em Waimea. Ele era considerado um dos mais corajosos e um dos poucos a entrar no mar quando estava realmente grande. Ele morreu ao tentar salvar seus amigos quando um barco ficou à deriva. Ele saiu nadando para pedir ajuda e nunca mais foi visto.