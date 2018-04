Tranqüila, Rebeca Gusmão não teme perder medalhas

Rebeca Gusmão falou rapidamente nesta segunda-feira, depois de se encontrar com três médicos da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA), Cláudio Cardoni, Marcos Bernhoeft e Renata Castro, durante o Painel de Doping de entidade, depois de ser suspensa preventivamente pela Federação Internacional de Natação (Fina) por excesso do hormônio masculino testosterona, flagrado em exame antidoping no dia 13 de julho, data de abertura do Pan. Veja também: Nadadora Rebeca Gusmão é suspensa por doping e será julgada Rebeca diz que desde 2003 tem um diagnóstico de ovários policísticos, doença que tem como sintoma o aumento da testosterona no organismo das mulheres. "Tenho produção a mais de testosterona endógena (produzida pelo corpo) e esse é meu doping pessoal. Não fiz tratamento e avisei à Fina sobre o problema", alegou. "Várias atletas gostariam de ser tão fortes quanto eu e elogiam meu físico, que me leva a ter vantagem." Apesar da suspensão, a nadadora tentou mostrar tranqüilidade. "A noticia é chata, mas tenho a consciência tranqüila. Fiz cinco exames durante o Pan e somente em um deles os médicos constataram isso. Estou chateada porque fui cortada da Copa do Mundo, mas sei que as coisas vão acabar bem", declarou a nadadora. A atleta disse que "não seria inteligente" se dopar agora que está em boa fase e passa por exames regulares. "Seria muita ousadia ingerir alguma coisa sendo uma das 12 melhores nadadoras do mundo", disse. "A gente sabe este tipo de substância não sai do corpo de uma hora para outra." Sobre a possibilidade de perder as quatro medalhas que ganhou no Pan o Rio, Rebeca não se abala. "Já passou pela minha cabeça que posso vir a perder as medalhas do Pan, mas bola para frente. Acredito na justiça divina, agora é esperar." Além das constantes suspeitas de doping por causa de seu corpo avantajado, a nadadora também sempre causou comentários por casos seguidos de mal estar. O mais recente foi no Torneio José Finkel, após o Pan, em Palhoça (SC), quando desmaiou e teve convulsões após uma prova. "Comi alguma coisa que não caiu bem e atacou minha gastrite. Aí eu passei mal e desmaiei. Depois disso fizeram comentários maldosos de que eu estaria tomando anabolizante." A nadadora promete ir até o fim para provar que é inocente. "Se a contraprova der positiva recorrerei às entidades maiores, mas confio em Deus." Mas o presidente da CBDA, Coaracy Nunes, admite que a situação é difícil. "Nunca a Confederação conseguiu reverter um caso assim."