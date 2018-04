Trânsito veloz

A F-3 brilhou em Mônaco de 1964 a 1997. Foi, então, substituída pela F-3000 (1998 a 2004) e GP2 (desde 2005). Mesmo sem fazer parte de um campeonato, por ser preliminar do GP mais famoso do mundo a prova da F-3 atraia pilotos dos campeonatos que eram disputados na Europa, especialmente os da Inglaterra, Alemanha, Itália e França, para tentar a vitória que costumava consagrar o jovem pretendente a alcançar a F-1.

Por isso, algumas vezes a corrida era vencida por pilotos só conhecidos em seus países. Inesquecível o ano de 1975, quando o brasileiro Alex Dias Ribeiro e o inglês Tony Brise passaram a corrida toda disputando a liderança, mas bateram na última volta e acabou ganhando um italianochamado Renzo Zorzi. Isso originou um título provocativo da revista inglesa Autosport, mais importante publicação de automobilismo na Europa: "Renzo Who?" (Renzo Quem ?).

A Fórmula-3000, que substituiu a F-3 em Mônaco, teve quatro campeões brasileiros: Roberto Moreno (1988), Christian Fittipaldi (1991), Ricardo Zonta (1997) e Bruno Junqueira (2000). Apenas Bruno venceu a corrida de Mônaco. Desde 2005, existem duas preliminares de nível internacional, que são a World Series e a GP2. Nesse mesmo ano, excepcionalmente foi disputada também uma prova de F-3, vencida por Lewis Hamilton. Posteriormente, Hamilton teria vitórias também na GP2 (2006) e na F-1 (2008). A World Series, que neste ano conta com quatro brasileiros - Lucas Foresti, André Negrão, Pietro Fantin e Yann Cunha - ainda não viu uma vitória brasileira em Mônaco. A GP2 teve uma espetacular vitória de Bruno Senna em 2008, quinze anos depois da última das seis conquistas do tio, Ayrton Senna. Em 2013 o Brasil é defendido por Felipe Nasr, 4.º colocado na rodada de ontem e ocupando a vice-liderança do campeonato atrás do monegasco Stefano Coletti após as sete primeiras provas. Hoje às 11h10 (no horário brasileiro), acontece a segunda etapa da GP2. E amanhã, 6h10 da manhã, a largada da World Series.

Tudo isso é uma preparação para a 71.ª edição do GP de Mônaco, das quais 60 valendo pelo Mundial criado em 1950 (não houve GP de 51 a 54). Das 19 etapas do campeonato é aquela em que a pole position vale mais e, portanto, as equipes com carro veloz se preocupam com a ótima performance da Mercedes em treino. A equipe largou na pole nas três últimas etapas e já fez os dois melhores tempos também aqui nos treinos livres.

Esta é uma corrida em que se espera uma ou, no máximo, duas trocas de pneus e se a Mercedes repetir a dobradinha da primeira fila da Espanha, a corrida será marcada por um ataque constante dos pilotos da Ferrari, Red Bull e Lotus para conseguir ultrapassar os carros de Rosberg e Hamilton, que, sabidamente, têm maior desgaste dos pneus. Por enquanto, o carro mais acertado para enfrentar as Mercedes é o da Ferrari, o que aumenta a confiança de Massa e Alonso. Mas a Red Bull, que não pareceu tão veloz, venceu a prova nos últimos três anos. Se o espanhol vencer, ele será o primeiro a somar três conquistas com três carros diferentes (Renault, McLaren e Ferrari). Mas Felipe já fez pole em Mônaco e está na briga.