Transporte no Pan preocupa COB Os primeiros membros da missão do Comitê Olímpico Brasileiro (COB) para o Pan-Americano desembarcaram nesta terça-feira em Santo Domingo, na capital da República Dominicana. Segundo Marcus Vinícius Freire, a preocupação é com o transporte. Reservou vans e microônibus por precaução.