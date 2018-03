Travessia: brasileiros batem recorde A dupla de jornalistas brasileiros Cacá Clauset e Marcelo Spina, a bordo do Subaru Forester, bateu hoje o recorde mundial de tempo na travessia pan-americana. Eles partiram de Prudhoe Bay, ponto mais alto do Alasca, no dia 29 de abril, às 16h (hora de Brasília) e na tarde de hoje, às 17h11 atingiram o extremo sul do continente americano, Ushuaia, baixando o recorde para 18 dias, 1 hora e 11 minutos. O recorde anterior, que pertencia a um norte-americano e um canadense, estava no Guinness Book desde 1987 e era de 23 dias 22h e 43 minutos. Clauset e Spina conseguiram uma vantagem de 5 dias 21 horas e 32 minutos sobre eles. Há 14 anos o recorde de tempo da travessia pan-americana permanecia intacto.