Travessia dos Fortes é confirmada A 2ª Travessia dos Fortes será realizada neste sábado, a partir das 8h30, após dois adiamentos em função das más condições do tempo. Com cerca de 2.000 atletas inscritos, a prova terá um percurso de 3,8 quilômetros de natação, com largada do Forte de Copacabana, no Posto 6 da Avenida Atlântica, e chegada no outro extremo da praia, no Forte do Leme.