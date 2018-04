Treinos em Abu Dabi mostram nova safra de talentos

O teste de três dias com jovens pilotos terminou ontem no circuito Yas Marina, em Abu Dabi. Vários talentos da nova geração deixaram boa impressão, como o francês Jean-Eric Vergne, de 21 anos, campeão britânico da Fórmula 3 em 2010 e vice este ano da Renault World Series, de onde vieram Sebastian Vettel e Robert Kubica. Vergne treinou com o carro da Red Bull e foi o mais rápido nos três dias. "Sinto-me preparado para a Fórmula 1", afirmou.

Algumas equipes aproveitaram o treino para testar os canos de escape na parte superior da carenagem, como exige o regulamento em 2012, quando o chamado escapamento aerodinâmico, melhor explorado pela Red Bull, será proibido.

Alguns dos pilotos do teste em Abu Dabi devem estrear na Fórmula 1 na próxima temporada ou em 2013. É o caso de Vergne, do mexicano Steban Gutierrez, 20 anos, da Sauber, o finlandês Valtteri Bottas, 22, Williams, Jules Bianchi, da França, 22, Ferrari, e o canadense Robert Wickens, 22, Renault e Virgin, atual campeão da World Series, entre outros.

O Brasil teve no ensaio o baiano Luiz Razia, 22 anos, já do time de pilotos da Lotus. Na sexta-feira do GP do Brasil, dia 25, vai substituir Jarno Trulli no treino livre da manhã. Na quarta-feira ele completou 89 voltas no circuito de 5.554 metros com boa velocidade e constância.

Como o escapamento aerodinâmico não poderá ser usado no ano que vem, Mercedes e Williams aproveitaram o treino dos três últimos dias para testar a versão 2012 de escapamento, para compreender a queda de desempenho.

Ross Brawn, da Mercedes, e Stefano Domenicali, Ferrari, baseados na proibição do recurso, afirmaram que o domínio da Red Bull, com 11 vitórias na temporada, deverá ser menor em 2012. "As vitórias serão mais diluídas ", diz Domenicali.