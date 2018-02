Trenó brasileiro vira na descida do bobsled Na primeira das duas descidas da prova do bobsled nos Jogos Olímpicos de Turim, nesta sexta-feira, o trenó da equipe brasileira virou na pista. Apesar do susto, os 4 atletas parecem não ter sofrido nada grave. Mesmo com o trenó virado numa velocidade de cerca de 130 km/h, a equipe brasileira conseguiu completar a prova em 1m00s31 - o melhor tempo é da Alemanha, com 55s20. Mas ficou no 25º e último lugar entre os participantes. A equipe formada por Ricardo Raschini, Márcio Silva, Claudinei Quirino e Edson Bindilatti ainda faz mais uma descida nesta sexta-feira. Mas ficaram longe da briga pela vaga na final - apenas os 20 melhores colocados se classificam. "É uma pista muito difícil. A emoção dos atletas foi muito forte. Infelizmente a pista é muito complicada e não tivemos tempo para treinar. Mas o fato de chegarmos até aqui foi uma vitória. Temos muita coisa para aprender e investir para melhorarmos em 2010", declarou Eric Maleson, capitão da equipe e presidente da Confederação Brasileira de Esportes no Gelo (CBDG) à SporTV.