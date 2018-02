Trent Muro vence WCT na Austrália O australiano Trent Munro foi o vencedor do Rip Curl Pro, segunda etapa do World Championship Tour (WCT), na praia de Bells, em Phillip Island, Austrália. O surfista derrotou o atual campeão mundial, o havaiano Andy Irons, por 15,07 a 16,57. No Brasil, nesta sexta-feira, começa a temporada do Circuito Petrobrás de Surfe Feminino, na Praia de Itamambuca, em Ubatuba (SP).