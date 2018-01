Três brasileiros chegam com chances de título no Billabong Pipe Masters, a última etapa do Circuito Mundial de Surfe, que tem início marcado para esta terça-feira, às 16h (horário de Brasília). A janela de disputa do evento vai até 20 de dezembro e os organizadores vão escolher os dias com melhores ondas para fazer a disputa que tem Filipe Toledo, Adriano de Souza, Gabriel Medina e ainda outros três surfistas, todos australianos, com chances de levantar a taça.

É difícil apontar um favorito na ondas tubulares de Pipeline, até porque a diferença entre os três mais bem colocados é de apenas 450 pontos - quem fica em 25.º lugar numa etapa, considerada a última posição, ganha 500 pontos. Até por isso, a liderança de Mick Fanning no ranking não dá margem para erros no Havaí e ele sabe que não pode vacilar caso queira ficar à frente dos brasileiros.

Na segunda posição está Filipe Toledo, que por contar com um descarte mais baixo que o do australiano chega em ótimas condições. Para superar o rival, ele precisa acabar a competição na mesma fase de Fanning, pois isso o colocaria à frente do ranking. Claro que isso não leva em conta o desempenho dos outros competidores.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Na terceira posição vem Adriano de Souza, o Mineirinho. Assim como Filipinho, ele também vai em busca de seu primeiro título mundial e terá de lutar contra a experiência de Fanning, dono de três conquistas (2007, 2009 e 2013). “Qualquer coisa pode acontecer, como foi nas dez etapas anteriores”, avisa o brasileiro.

Um pouco mais distante dos três está Gabriel Medina, atual campeão e que busca seu segundo troféu. Para ele, a vitória só vem se chegar no mínimo à semifinal, e ainda precisa torcer contra Filipinho, Fanning e Mineirinho. Já com chances remotas estão Owen Wright e Julian Wilson, que só serão campeões se vencerem em Pipeline e os rivais tropeçarem cedo.

Outra motivação é a conquista da Tríplice Coroa Havaiana, que é dada ao surfista com os melhores resultados na soma das etapas de Haleiwa, Sunset e Pipeline. No momento, Medina está na segunda posição e tem chances de ficar com essa honraria. “A Tríplice Coroa é um título legal no mundo do surfe, é um sonho de qualquer atleta, mas não estou 100% focado nisso. Vou competir para ganhar todas as baterias, mas meu objetivo é o Pipe Masters, onde se decidirá o Mundial.”