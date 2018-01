Três brasileiros jogam pelo Aberto de SP O Brasil tem três representantes em quadra nesta sexta-feira, tentando vaga nas semifinais Aberto de São Paulo de tênis a partir das 10h30: Flávio Saretta, Alexandre Simoni e Thiago Alves. Flávio Saretta (109 do ranking, cabeça-de-chave número 2 e bicampeão do torneio em 2001/03), que faz o jogo de abertura na quadra central do Parque Villa-Lobos, pega o alemão Ivo Klec. Já Alexandre Simoni e Thiago Alves irão enfrentar argentinos: Sergio Roitman e Martin Vassallo-Arguello, repectivamente. Arguello, por sinal, já eliminou dois brasileiros no torneio até o momento (Franco Ferreiro e Júlio Silva). A outra partida das quartas-de-final é entre o norte-americano Eric Nunez, que encara o chileno Jorge Aguilar.