Três duplas brasileiras vão às oitavas Três duplas brasileiras - Ana Paula e Sandra, Adriana Behar e Shelda e Renata e Shaylyn - estão invictas no Campeonato Mundial de Vôlei de Praia, válido também como última etapa do Circuito Mundial, com três vitórias e em primeiro lugar de seus grupos. Sexta-feira, na arena montada na Praia de Copacabana, no Rio, será realizada a segunda fase da competição, a partir das 8h30 (com Sportv), com as oitavas e quartas-de-final. A semifinal será sábado e a decisão no domingo. O saque foi o principal fundamento de Ana Paula e Sandra no primeiro jogo do dia, contra Ana Richa e Larissa. Só aí foram oito pontos. No segundo, contra as norueguesas Hakedal e Torlen, a vitória foi por 2 a 0 (21/18 e 21/11). "Não podemos cometer qualquer deslize. Colocamos pressão para elas não crescerem no jogo", ressaltou Sandra, que poderá ser tricampeã do Circuito Mundial - em 1995 e em 1996 venceu em dupla com Jacqueline. "Estou atrás da Adriana e da Shelda", brincou, referindo-se às pentacampeãs do Circuito Mundial. Adriana Behar e Shelda, que também são bicampeãs mundiais, superam Jacqueline e Juliana por 2 a 0 (21/18 e 24/22) e as australianas Angela Clarke e Kylie Gerlic, por 2 a 1 (14/21, 21/16 e 15/10), para terminar em primeiro no grupo C, com três vitórias. Primeiro, enfrentaram chuva para derrotar Jackie e Juliana. "A bola estava pesada, dificultando os saques. Por ter uma ótima visão de jogo, Jackie se antecipava e marcava vários pontos de primeira", explicou Shelda. Na segunda partida, as australianas começaram surpreendendo, mas a partir do segundo set as brasileiras viraram o jogo. "No primeiro set, fizeram vários aces e forçaram os saques. Usaram bolas de segunda, já que a jogadora que joga na entrada (Gerlic, de 1,72 m) é alta, e custamos a nos adaptar à tática delas. Foi a primeira vez que enfrentamos esta dupla." Renata e Shaylyn terminaram em primeiro no Grupo H, sem perder um set. Hoje venceram as suíças Benoit e Kuhn por 2 a 0 (21/17 e 21/16). Alexandra/Tatiana, Jacqueline/Juliana, Ana Richa/Larissa e Ângela/Mônica Rodrigues terminaram na terceira rodada de suas chaves.