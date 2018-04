Três jogos abrem hoje o Nacional Feminino O Campeonato Nacional Feminino de Basquete, com 9 times, começa hoje, com 3 jogos. Às 20 horas, Botafogo x São Bernardo e Santo André x Catanduva. Às 20h30, Sport x Ourinhos. A primeira semana termina amanhã, com Fluminense x São Bernardo, às 16 horas. As estatísticas das partidas poderão ser acompanhadas no site www.cbb.com.br.