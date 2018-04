Três jogos na abertura do Paulista Masculino O Campeonato Paulista Masculino de Basquete começa hoje com três partidas, todas às 20 horas. Guarujá e Araraquara/Palmeiras jogam no litoral paulista, Franca estreia em seu ginásio, o Pedrocão, contra o São Bernardo e a equipe de Assis vai até Sorocaba enfrentar o time da casa. O torneio não terá seu atual campeão - a equipe de Limeira foi desfeita ao fim do Novo Basquete Brasil, em junho.