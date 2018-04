Três seguem na briga por milhão na Golden League

A luta pelo prêmio de US$ 1 milhão (aproximadamente R$ 1,9 milhão) dado para o atleta que vencer todas etapas da Golden League ainda tem três atletas na disputa. Nesta sexta-feira, o etíope Kenenisa Bekele (3 ou 5 mil metros), a norte-americana Sanya Richards (400 metros) e a russa Yelena Isinbaeva (salto com vara) venceram suas provas na etapa de Zurique e precisam de apenas mais uma vitória para serem premiados. A jamaicana Kerron Stewart, derrotada nos 100 metros, está fora da disputa. A última etapa da Golden League será disputada no dia 4 de setembro, na cidade de Bruxelas.

A norte-americana Sanya Richards, campeã mundial dos 400 metros, confirmou o seu domínio da prova ao vencer em 48s94. O tempo da atleta foi o melhor do ano na distância, superando até sua marca em Berlim, quando conquistou a medalha de ouro em 49s00.

O etíope Kenenisa Bekele registrou a melhor marca da temporada nos 5 mil metros para se manter na briga pelo prêmio milionário. Ele venceu a prova em 12min52s32, superando a sua marca da etapa de Roma da Golden League em Roma em 12min56s23.

Já a russa Yelena Isinbaeva segue na briga depois de se recuperar do fracasso no Mundial de Berlim em grande estilo. Ela venceu a disputa do salto com vara com 5,06 metros, quebrando novamente o recorde mundial.

Kerron Stewart foi superada por Carmelita Jeter. A atleta norte-americana venceu os 100 metros, com o tempo de 10s86. A jamaicana terminou a prova em segundo lugar, com 11s04. Debbie Ferguson-McKenzie, de Bahamas, registrou o mesmo tempo de Stewart.