Três times podem subir hoje

O domingo pode ser de festa em Salvador, Bragança Paulista e Natal: times dessas cidades estão muito próximos de conquistar o acesso para a Série B do próximo ano. Se as três equipes vencerem na tarde de hoje, pela 13ª rodada da fase final do Campeonato Brasileiro da Série C, não poderão mais ser alcançadas pelos demais concorrentes, todos goianos: Crac, Vila Nova e Atlético. O Bragantino enfrenta, em casa, o Barras-PI, enquanto o Bahia pega, na Fonte Nova, o Vila Nova-GO. Já o ABC duela com o Atlético-GO fora de casa. O outro jogo da rodada é entre Nacional-PB e Crac. Bahia e Bragantino, que dividem a liderança, com 23 pontos, estão a apenas dois pontos da classificação, podem subir hoje até mesmo não vencendo. Para isso, basta que empatem e Crac e Atlético-GO não também vençam suas partidas. Porém, devem tomar cuidado, pois, se tropeçarem, ficarão com uma vitória a menos do que seus concorrentes. Apesar do sobreaviso, vale lembrar as duas equipes encerrarão a participação fora de casa. O Bahia, inclusive, tem dois confrontos diretos - Vila, em casa, e Crac, fora. Em Salvador, o Bahia, que está invicto há nove rodadas da Série C e vem de três vitórias seguidas, a última em cima do ABC, por 3 a 0, na Fonte Nova lotada, recebe o Vila Nova. Quarto colocado com 19 pontos, o Vila, na última quinta-feira, foi derrotado pelo rival Atlético, de virada, por 3 a 2. Se Braga e Bahia têm condições de decidir hoje mesmo, em casa, Vila Nova, Crac e ABC só poderão fazer a festa diante de suas torcidas na última rodada. O ABC, terceiro colocado, enfrentará então o Bragantino. O Vila Nova, encerra sua participação contra o lanterna Nacional e parece ter um caminho mais fácil. Regular durante toda a competição, o Crac poderá decidir sua vaga contra o Bahia, em casa, na última rodada. Correndo por fora, o Atlético-GO está a apenas um ponto do G-4 e pode surpreender os considerados favoritos. SEIS PONTOS Valendo seis pontos, Atlético-GO e ABC se enfrentam hoje no Serra Dourada. Se o ABC vencer, o Atlético, com 18 pontos, sai da briga pelo acesso. O Crac tem boa oportunidade de voltar ao G-4. Fora de casa, os comandados do técnico Vladimir Araújo encaram o lanterna Nacional, que ainda não venceu nesta fase e só tem dois pontos ganhos, diante dos 18 acumulados pelo time de Catalão, que é o quinto, uma posição atrás do Vila Nova.