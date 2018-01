Ídolo do Philadelphia 76ers, Moses Malone morre aos 60 anos

Três vezes eleito o MVP da temporada regular da NBA (1979, 1982 e 1983), o ex-pivô norte-americano Moses Malone, ídolo do Philadelphia 76ers faleceu neste domingo, de ataque cardíaco, enquanto dormia. Escolhido no draft de 1973, ele jogou na principal liga de basquete do mundo até 1995, quando encerrou a carreira pelo San Antonio Spurs.

"É com profunda tristeza que a família Sixers lamenta a perda repentina de Moses Malone. É difícil expressar o que sua contribuição para essa organização - tanto como jogador quanto como amigo - significa para nós, para a cidade de Filadélfia e para seus fãs. Moses ocupa um lugar especial no nosso coração e será para sempre lembrado como um ícone e um pilar da mais célebre era da história do basquete do Philadelphia 76ers", escreveu a franquia pela qual Moses foi campeão da NBA em 1983, como MVP das finais.

O ex-pivô defendeu diversas outras equipes, como Houston Rockets, Atlanta Hawks e Milwaukee Bucks, sendo eleito para All-Star Game em 12 ocasiões. Em seis temporadas, liderou em rebotes, sendo cinco delas consecutivas: 1981 a 1985. Em 1996, foi escolhido um dos 50 melhores de todos os tempos na NBA. Até hoje, é o quinto atleta com mais rebotes na liga e o 15.º em minutos jogados.