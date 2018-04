Tri, Ganso lidera time para encerrar jejum

Clube há mais tempo na fila entre os grandes do Estado, o São Paulo tenta conquistar um título que não vem desde 2005. Depois disso, o Santos foi campeão quatro vezes, enquanto Corinthians e Palmeiras levantaram uma taça cada um. O Paulistão também servirá para mensurar o tamanho da falta que Lucas fará ao time.

A revelação são-paulina se despediu no fim de 2012 e já desfila o seu futebol envolvente, de muita velocidade, pelo Paris Saint-Germain, da França. A equipe deve atuar em ritmo mais cadenciado, sob a batuta do seu novo maestro.

As fichas do técnico Ney Franco estarão depositadas no habilidoso pé esquerdo de Paulo Henrique Ganso. Contratado no ano passado por R$ 23,9 milhões, o meia, que comandou o Santos ao lado de Neymar na conquista do tricampeonato paulista em 2010, 2011 e 2012, atuou pouco pelo São Paulo, já que precisou se recuperar de uma lesão no músculo reto femural da coxa esquerda antes de entrar em campo.

Agora, 100% fisicamente após uma boa pré-temporada, Ganso terá de assumir o papel que lhe cabe, municiando o ataque com passes precisos. "Fiz alguns jogos em 2012 e quero dar sequência nesta minha carreira aqui no São Paulo neste ano", afirmou Ganso.

A torcida está esperançosa para vê-lo em campo. A expectativa é que Ganso possa ser novamente aquele jogador que sempre causou inveja. A diretoria também quer ter certeza de que fez bom negócio.

"Ele mostrou, em alguns momentos, todo o seu talento. Acho que veremos o verdadeiro Ganso durante o Campeonato Paulista", apostou o vice-presidente João Paulo de Jesus Lopes, no final do ano passado.

Cabeça no lugar. A missão de marcar gols continua sob responsabilidade de Luis Fabiano. Resta saber se o atacante vai controlar um pouco mais o temperamento intempestivo, que lhe rendeu suspensões durante 2012 pelo acúmulo de cartões amarelos e expulsões.

A diretoria também tratou de reforçar o setor, com Wallyson e Aloísio, além de manter Osvaldo. Negueba chegou, mas, com uma lesão no joelho, ficará seis meses parado.

A defesa ganhou um reforço de peso. Após 12 anos na Europa, o zagueiro Lúcio, campeão do mundo pela seleção em 2002, rescindiu contrato com a Juventus, da Itália, e voltou ao Brasil. O xerifão promete mais segurança ao setor, que, depois de um período de turbulência, entrou nos eixos no segundo semestre do ano passado.

O elenco também perdeu poucas peças, o que faz com que Ney Franco tenha necessidade de priorizar uma competição. Claro que o objetivo principal neste ano é o título da Libertadores, competição que o São Paulo volta a disputar após dois anos de ausência. Mas conquistar o Estadual seria um aperitivo e evitaria ver um rival comemorar novamente.