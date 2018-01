Triagem do Pipe Masters deve começar com grandes ondas

Com expectativa de boas ondas, a triagem do Billabong Pipe Masters deve iniciar na manhã desta terça-feira no Havaí (15h30 no horário de Brasília) com uma disputa entre os locais para ver quem vai preencher as duas vagas que faltam na primeira fase da competição. Isso significa que dificilmente os brasileiros entrarão na água neste dia.

Entre os surfistas que vão buscar uma vaga no chaveamento principal da competição estão Jamie O'Brien, reconhecido por ser um dos especialistas nas ondas de Pipeline e que está hospedando Adriano de Souza em sua casa, Mason Ho, Ezequiel Lau, Kaimana Jaquias e Nathan Florence, irmão mais novo de John John Florence.

A previsão do dia para Pipeline é de ondas de até 14 pés, algo próximo dos cinco metros, principalmente na parte da tarde. Isso torna o espetáculo ainda mais interessante, pois estarão na água muitos especialistas e surfistas que costumam encarar aquelas ondas no dia a dia. Vale lembrar que os classificados das triagens e os convidados vão cair nas baterias dos candidatos ao título, como Mick Fanning, Filipe Toledo, Adriano de Souza e Gabriel Medina.

Apesar de o evento ter prazo para começar nesta terça-feira, na véspera funcionários ainda corriam de um lado para outro para deixar tudo pronto para a disputa. A montagem dos espaços para a venda de souvenires, por exemplo, ainda está sendo feita, e outras áreas recebiam os últimos retoques. Se a previsão se confirmar, é bem provável que na quarta-feira a disputa do título mundial seja iniciada.