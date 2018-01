Triathlon: Glah é favorito em Santos O norte-americano Ken Glah é cotado como um dos favoritos no 11º Triathlon Internacional de Santos, que será disputado no domingo. Glah foi campeão da prova em 1995 vice no ano passado e 3º colocado em 99 e 2000. O atleta, de 38 anos, pode ser considerado uma lenda na modalidade. Já disputou 41 provas de Ironman, 18 delas no Havaí e tem vitórias na Nova Zelândia e Canadá.