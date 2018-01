Triathlon terá duelo Brasil x Canadá O Brasil terá rivais fortes no Mundialito Feminino de Fast Triathlon, neste domingo, às 9 horas, em Santos (com transmissão da TV Globo). Sandra Soldan, Carla Moreno e Mariana Ohata dividem o favoritismo com as canadenses Carol Montgomery e Sharon Donnely. O torneio terá 18 triatletas de seis países (equipes de 3), nos 250 metros de natação, 4.200 m de ciclismo e 1.350 m de corrida.