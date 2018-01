Triatleta brasileiro é atropelado no Chile O triatleta brasileiro Mauro Cavanha e outros quatro competidores foram atropelados por um carro durante prova disputada na cidade de Viña del Mar, no Chile. Segundo a Polícia, uma mulher de 53 anos não respeitou os desvios no tráfego feitos para a prova, furou as barreiras de segurança e deu de cara com os cinco atletas, que disputavam a parte de ciclismo. Além de Cavanha, ficaram feridos um casal de Chilenos, um argentino e um espanhol. Todos eles, alguns em estado grave, foram levados ao hospital local. A prova acabou vencida por dois brasileiros Danilo Pimentel, seguido de Diogo Sclebin. A terceira posição ficou com o argentino Roberto Delpodio.