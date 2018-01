Triatletas brasileiros competem no México Os brasileiros Paulo Myasiro, Carla Moreno e Juraci Moreira participam domingo da Copa do Mundo de Triatlo, em Cancún, no México. A prova conta pontos para o ranking da União Internacional de Triatlo, que define os atletas presentes nos Jogos Olímpicos de Atenas, em 2004. No feminino, a largada da competição será às 12 horas e no masculino, às 14h15 (horários de Brasília).